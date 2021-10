Uso de máscara em locais abertos deixa de ser obrigatório em Buenos Aires

A cidade de Buenos Aires, na Argentina, teve o primeiro dia com a suspensão do uso obrigatório de máscara contra a Covid-19.

O uso do item se tornou opcional em locais abertos e em locais onde não há aglomeração.

Mas no primeiro dia muitas pessoas foram vistas nas ruas ainda utilizando a proteção.

Segundo as autoridades, a decisão só foi possível graças à evolução da vacinação na cidade, que chegou a 70% da população com as duas doses de vacina contra o coronavírus.

Além das máscaras, a capital argentina também dispensou a medição de temperatura para entrada em ambientes fechados.

Fonte: CNN