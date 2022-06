Uso de máscara volta a ser obrigatório em unidades de saúde de Cacoal

A prefeitura de Cacoal (RO) publicou um decreto, neste fim de semana, determinando a obrigatoriedade do uso de máscara em unidades de saúde no município. A medida foi tomada diante do aumento de casos da Covid-19 na cidade.

Segundo o decreto, as máscaras facial de proteção passam a ser obrigatórias nos seguintes locais:

Hospital Regional

Heuro

Hospitais particulares

Unidades Básicas de Saúde

Pronto-socorro público ou privado

Com a medida, visitantes e demais pessoas que trabalham nas unidades de saúde só podem acessar as dependências caso estejam fazendo o uso de máscaras.

O objetivo com o decreto é impedir a infecção de Covid e da gripe (influenza), que também aumenta nesse período do ano, segundo o município.

Desde o início de junho, Cacoal já registrou 1.250 casos novos de coronavírus. O último boletim epidemiológico da cidade mostra que na sexta-feira (24) foram 100 casos positivos da Covid em 24 horas

Nenhum paciente morreu com a doença na cidade este mês, mas com a crescente de casos, a prefeitura preferiu voltar com o uso de máscaras em locais de saúde.

“O baixo índice de óbitos neste ano de 2022, pouco mais de 20 até a presente data, se deve à vacinação da população”, afirma a prefeitura.

G1