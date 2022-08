Usuário de drogas é covardemente executado no meio da rua, em Ji-Paraná

Na tarde desta quinta-feira, dia 18, moradores do bairro Primavera assistiram uma verdadeira cena de filme de terror. A execução, bem típica em grandes centros urbanos, aconteceu no meio da rua, em plena luz do dia e causou muito medo aos populares.

De acordo com testemunhas, por volta das 16h30, um carro, de cor escura, parou na Rua Edson Lima do Nascimento, nos fundos do Parceirão, no final do bairro Primavera, e desembarcaram várias pessoas, entre elas a vítima, identificada como Johnata Criuf Mendes.

Logo em seguida, os ocupantes do veículo colocaram a vítima de joelhos e desferiram vários tiros, atingindo a cabeça e as costas. Em seguida, saíram do local como se nada aconteceu.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências pelo bairro, mas nenhum suspeito foi localizado.

Comando190