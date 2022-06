Usuário de drogas é executado em plena luz do dia, em Ji-Paraná

O crime aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, dia 23, por volta das 11h00, na entrada do Parque Ecológico, 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a Polícia, a vítima, identificada como Sérgio Marcos Gomes da Silva, de 46 anos de idade, estava em um local muito frequentado por usuários de drogas, quando foi surpreendido por um homem armado.

Sem falar nada, o assassino realizou diversos disparos, atingindo vários tiros na cabeça da vítima. Em seguida, fugiu do local em uma motocicleta de pequeno porte.

Outros usuários de drogas que estavam no local, antes de fugir, subtraíram os pertences pessoais da vítima. Um outro usuário de drogas precisou esconder a moto para que ela não fosse do local.

Segundo familiares, Marcos Gomes da Silva trabalhou muito tempo na Prefeitura Municipal, ingressando através de concurso público, mas o vício nas drogas acabou fazendo ele desistir de tudo.

Comando190