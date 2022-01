Vacina contra Covid: 2,22% das crianças entre 5 e 11 anos tomaram a 1ª dose; veja balanço

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta segunda-feira (24) mostram que 148.417.635 pessoas estão totalmente imunizadas. Este número representa 69,09% da população. A dose de reforço foi aplicada em 40.880.726 pessoas, o que corresponde a 19,03% da população.

A partir desta segunda-feira (24), o consórcio passa também a divulgar os dados da vacinação infantil, de crianças entre 5 e 11 anos. Nove estados e o Distrito Federal divulgaram números: Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo. No total, 456.101 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa 2,22% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose.

A população brasileira acima de 5 anos que está parcialmente imunizada é de 81,5% e a população acima de 5 anos que está totalmente imunizada é de 74,2%. Nos dois casos, a grande maioria do percentual é formada pela população adulta.

9 estados não divulgaram dados da vacinação.

Estados com maiores percentuais de totalmente imunizados (2ª dose + dose única): SP (79,06%), PI (75,81%), MG (73,19%), MS (72,33%) e RS (71,90%).

Brasil, 24 de janeiro

Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 148.417.635 (69,09% da população)

148.417.635 (69,09% da população) Total de pessoas que receberam a dose de reforço: 40.880.726 (19,03% da população)

40.880.726 (19,03% da população) Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 163.187.941 (75,96% da população)

163.187.941 (75,96% da população) Total de crianças de 5 a 11 anos que tomara a primeira dose: 456.101 (2,22% da população com cinco a 11 anos)

456.101 (2,22% da população com cinco a 11 anos) Total de doses aplicadas: 352.486.302 (79,77% das doses distribuídas para os estados)

352.486.302 (79,77% das doses distribuídas para os estados) 16 estados e o DF divulgaram dados novos: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PE, PI, RN, RR, SC, SP, TO

AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PE, PI, RN, RR, SC, SP, TO 9 estados não divulgaram dados novos: AC, AL, AP, MT, PB, PR, RJ, RO, RS

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por g1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Total de crianças entre 5 e 11 anos vacinadas:

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

[Correção: um erro de preenchimento dos dados de vacinação da Paraíba pelo consórcio de veículos de imprensa resultou em número negativo de divulgação de vacinas no Brasil no domingo (23). O erro foi corrigido nesta segunda-feira (24).]

Consórcio

O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade

