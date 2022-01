Vacina contra Covid para crianças: Veja quantas doses cada estado recebeu

O primeiro lote da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças chegou ao Brasil na quinta-feira (13) e 1.248.000 doses já foram distribuídas pelos estados (confira a lista abaixo).

A segunda remessa foi antecipada e um lote de 1,2 milhão de doses chega no domingo (16), segundo o Ministério da Saúde. A terceira remessa deve chegar no dia 27 de janeiro, com mais 1,8 milhão de doses.

Em alguns estados, a vacinação de crianças de 5 a 11 deve ser iniciada neste fim de semana. A estimativa do governo é que esse público seja de 20 milhões de crianças.

Confira quantas doses cada estado recebeu:

Acre: 7.200 doses

7.200 doses Alagoas: 22.100 doses

22.100 doses Amapá: 6.900 doses

6.900 doses Amazonas: 34.500 doses

34.500 doses Bahia: 88.200 doses

88.200 doses Ceará: 55.100 doses

55.100 doses Distrito Federal: 16.300 doses

16.300 doses Espírito Santo: 24.100 doses

24.100 doses Goiás: 44.300 doses

44.300 doses Maranhão: 50.200 doses

50.200 doses Mato Grosso: 23.000 doses

23.000 doses Mato Grosso do Sul: 18.300 doses

18.300 doses Minas Gerais: 11.2600 doses

11.2600 doses Pará: 62.300 doses

62.300 doses Paraíba: 23.600 doses

23.600 doses Paraná: 65.500 doses

65.500 doses Pernambuco: 60.000 doses

60.000 doses Piauí: 20.200 doses

20.200 doses Rio de Janeiro: 93.500 doses

93.500 doses Rio Grande do Norte: 20.900 doses

20.900 doses Rio Grande do Sul: 59.100 doses

59.100 doses Rondônia: 11.600 doses

11.600 doses Roraima: 4.800 doses

4.800 doses Santa Catarina: 39.800 doses

39.800 doses São Paulo: 252.580 doses

252.580 doses Sergipe: 14.600 doses

14.600 doses Tocantins: 10.700 doses

Vacinação infantil

De acordo com o governo, a vacinação infantil ocorrerá:

Em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas), com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas;

Sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação;

Com intervalo de oito semanas – um prazo maior que o previsto na bula, de três semanas.

