Vacinação contra Covid e gripe retorna nesta terça-feira (4) em Porto Velho

Os pontos de vacinação contra a Covid-19 e a gripe ficaram fechados na véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, além dos dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2022. Segundo a prefeitura de Porto Velho, as atividades devem ser retomadas na terça-feira (4), apenas no período da tarde.

Nas unidades básicas de saúde a vacinação acontece das 13h30 às 17h. Já no shopping da capital o atendimento será das 14h às 19h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) alerta que, os moradores que ainda não tomaram os imunizantes, devem procurar algum dos pontos abaixo a partir do dia 4 de janeiro:

Porto Velho Shopping

U.S.F Agenor de Carvalho

Unidade de Saúde Maurício Bustani

Unidade de Saúde Mariana

Unidade de Saúde Pedacinho de Chão

Unidade de Saúde Aponiã

Unidade de Saúde Caladinho

Unidade de Saúde José Adelino

Unidade de Saúde Ronaldo Aragão

Unidade de Saúde Osvaldo Piana

Unidade de Saúde Renato Medeiros

Unidade de Saúde Areal da Floresta

Unidade de Saúde Castanheiras

Unidade de Saúde Ernandes Índio

Unidade de Saúde Nova Floresta

Unidade de Saúde São Sebastião

Unidade de Saúde Socialista

Unidade de Saúde Santo Antônio

Unidade de Saúde Vila Princesa

Para tomar a vacina contra Covid é necessário apresentar um documento com foto e cartão do SUS. Em caso da 2ª dose e o reforço, é necessário a apresentação do comprovante de vacinação da dose anterior.

Para tomar a vacina contra a gripe, é necessário apresentar o cartão de vacina, o cartão do SUS e um documento com foto.

G1