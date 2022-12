Vacinas da Pfizer para bebês são jogadas no lixo em Rondônia; entenda

Ao menos quatro cidades de Rondônia foram obrigadas a descartar doses da vacina Pfizer Baby no lixo hospitalar devido à baixa procura pelo imunizante contra a Covid-19. Esse imunizante é o usado em bebês de 6 meses a 3 anos de idade.

Segundo apurado pela Rede Amazônica, essa situação aconteceu nesta semana tanto na capital Porto Velho quanto em municípios do interior do estado, como Ariquemes, Vilhena e Ji-Paraná.

Em Ji-Paraná, região central do estado, a reportagem apurou que foram descartadas 18 doses na semana passada e duas na última terça-feira (13). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há poucos pais ou responsáveis procurando os locais de vacinação para imunizar se filhos.

Já em Vilhena, cidade do Cone Sul, o município recebeu 190 doses da Pfizer Baby e até esta semana, 15 bebês receberam o imunizante.

Por que as vacinas precisam ser descartadas?

Cada frasco da Pfizer Baby serve para vacinar 10 bebês e, após um frasco ser aberto, o município tem menos de 12 horas para aplicá-lo no público infantil. Mas com a procura baixa, algumas vezes os aplicadores usam duas ou três doses da vacina e o restante é descartado no lixo hospitalar.

O imunizante é autorizado para crianças de 6 meses a 3 anos de idade. As duas doses iniciais da Pfizer Baby devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose, completando o esquema vacinal.

A vacina da Pfizer está registrada no Brasil desde o dia 23 de fevereiro de 2021. Em 16 de dezembro de 2021, a Anvisa já havia autorizado a indicação da vacina para a faixa etária de 5 a 11 anos.

Mas como evitar o desperdício?

Para mudar essa realidade, os municípios constantemente estão mudando o esquema de vacinação infantil e assim evitar o desperdício.

Em Ji-Paraná, por exemplo, os agentes comunitários de saúde passaram a ir pessoalmente na casa dos pais de bebês para conscientizar sobre a importância da vacinação contra o coronavírus.

Documentação para vacinação pediátrica

Para vacinar bebês acima de seis meses é necessário que as crianças estejam acompanhadas dos pais ou um responsável.

Os responsáveis devem apresentar os documentos:

documento de identificação com foto do responsável

documentação da criança (RG ou Certidão de Nascimento, Caderneta de Vacinação e CPF ou Cartão SUS)

G1