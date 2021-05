Vacinas: Os benefícios superam riscos da imunização garantem especialistas

Desde o início da pandemia de coronavírus, que já matou mais de 430 mil brasileiros, as vacinas têm recebido ampla cobertura.

Apesar de uma parcela substancial da população, cerca de 84%, afirmar que deseja tomar a vacina, um segmento da sociedade questiona pontos como as reações adversas à vacina para listar as razões para não ir à clínica. As doses são dadas ao bem-estar.

Os especialistas rejeitam as críticas, ressaltando que os sintomas da doença costumam ser piores do que os possíveis efeitos colaterais do aplicativo.

A insegurança foi agravada pela morte, no Rio de Janeiro, de uma gestante de 35 anos por acidente vascular cerebral hemorrágico após receber a vacina Oxford / AstraZeneca. O caso ainda está sendo investigado e não há evidências de ligação entre a aplicação do imunizante e o episódio de trombose.

No entanto, como precaução, o Ministério da Saúde suspendeu temporariamente o uso da vacina covid-19 em gestantes e puérperas (período que começa no nascimento e pode durar até 45 dias) e não apresentam comorbidades.

De acordo com a pasta, apenas Pfizer ou CoronaVac podem ser usados para imunizar gestantes e mães com comorbidades.

“Só porque o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação em gestantes sem comorbidades não significa que as pessoas podem evitar a vacinação”, diz Anna Christina Tojal, especialista em doenças infecciosas do Hospital das Clínicas de Ribeiro Preto.

“Cabe às pessoas continuarem vacinando de acordo com a orientação do Ministério da Saúde”, diz Tojal. Segundo ela, a vantagem da vacina supera qualquer potencial efeito colateral, pois previne infecção, agravamento ou morte relacionados à doença.

A imunização tem efeitos colaterais leves a moderados, independentemente da vacina usada. A maioria tem efeitos colaterais como desconforto no local da injeção, vermelhidão, dores no corpo, febre e dor de cabeça. Os efeitos colaterais graves são muito mais incomuns.

“O risco de morrer de covid-19 é maior do que o risco de efeitos adversos graves relacionados à vacina”, diz Tojal. “Existem grandes possibilidades de contrair a doença. Como o número de pessoas infectadas é muito alto, existem várias formas do vírus que são mais transmissíveis, e o efeito de manada que pensávamos que poderia existir não existe ”.

A especialista também aponta que o risco de trombose da vacina covid-19 é muito menor do que o risco de trombose em mulheres que usam anticoncepcionais ou fumantes.

A especialista em doenças infecciosas da Dasa, Maria Isabel de Moraes Pinto, afirma que todas as vacinas vão causar desconforto.

“Isso não é uma vacina 100 por cento segura, assim como não existe um antibiótico 100 por cento seguro. Qualquer cirurgia não pode ser garantida como isenta de riscos. Pode ser difícil para o público em geral compreender que pesamos os custos e os benefícios. Então, sem dúvida, os benefícios da vacinação superam os perigos ”, diz ela.

Reações e sintomas mais comuns

Acontece o mesmo com as vacinas mais populares, que fazem parte da vida dos brasileiros há anos. Por exemplo, imunizantes contra febre amarela e gripe, que podem ter efeitos colaterais negativos, mas são altamente eficazes na proteção da sociedade contra essas doenças.

Mais de 10% das pessoas que recebem a vacina contra a febre amarela sentem dores de cabeça e no corpo. Outros efeitos colaterais comuns incluem náusea, febre e dor local causada pela aplicação, que afetam entre 1% e 10% dos pacientes.

O corpo pode apresentar sintomas como dor e inchaço no local da injeção, dor de cabeça e até febre em resposta aos componentes da injeção.

“O objetivo da vacina é você conseguir uma vacina que combata um vírus ou uma bactéria“ monstro ”. Você recebe um vírus ou bactéria atenuado para ajudá-lo a desenvolver uma resposta (incapaz de reproduzir a doença).

Como resultado, muitas vezes são uma resposta e exposição mais seguras do que a própria doença ”, explica o especialista.

Márcia Carvalho, 61, recebeu a primeira dose de Oxford / AstraZeneca há 15 dias e apresentou efeitos colaterais. Os principais sintomas da aposentada eram dores de cabeça, febre e até náuseas. Segundo o parceiro, que recebeu a vacina no mesmo dia, ele apresentou sintomas mais leves, como dores no braço vacinado e leves dores no corpo.

Especialistas dizem que a reatividade é altamente dependente das características de cada metabolismo, portanto, varia de pessoa para pessoa.

Os ensaios clínicos realizados antes da aprovação dos agentes imunizantes têm o objetivo específico de expor as reações mais comuns identificadas pelos voluntários.

“Você pode ter uma vacina ineficaz e muito reativa (causa mais reações), bem como vacinas muito eficazes e muito estáveis”, esclarece o especialista em doenças infecciosas da Dasa.

Boas expectativas da segunda dose

Apesar de ter reações mais extremas à vacina covid-19 do que a outros imunizantes que costuma tomar, como a vacina contra gripe, a aposentada Márcia Carvalho diz que está ansiosa para tomar a segunda dose e promete que não terá efeitos colaterais.

“Estou muito ansiosa, pois recentemente me aposentei e tenho planos para viajar bastante, mas a pandemia interferiu. Quero tomar a segunda dose em julho e espero me sentir bem, principalmente segura e poder sair com um pouco mais de sossego ”, diz ela.

Maria Aparecida Alves, uma ex-enfermeira de saúde pública de 63 anos, também aguarda a segunda dose para se declarar imunizada contra o covid-19. Cida, como é chamada, passou anos trabalhando em salas de vacina e está bem ciente dos potenciais efeitos colaterais dos imunizantes.

Ela sentiu um desconforto no corpo após tomar a primeira dose do AstraZeneca, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil. “A impressão era que iria ficar gripada, mas como trabalhava na área da saúde, já sabia de todas as reacções à vacina.”

“Isso é normal,” ela diz novamente. O público em geral não tem a opção de escolher qual vacina receberá. As pessoas devem ir à clínica e confirmar se a vacina está disponível.

Cida está aliviada por estar pelo menos 50% imunizada, pois a segunda dose necessária para completar o esquema da vacina covid-19 está faltando.

Doença infecciosa Dasa Maria Isabel de Moraes Pinto, ex-funcionária da saúde pública, alia-se ao agente de saúde aposentado e interpõe recurso.

“Temos que persuadir as pessoas de que, sim, há uma chance, mas isso não significa que devemos desistir de nada. É possível tomar um antibiótico e ainda ter uma alergia? Ele é capaz. Se você não tomar o antibiótico e pegar uma infecção, ela pode se espalhar e causar problemas mais sérios. Então, quando alguém se recusa a tomar a vacina por causa da possibilidade de uma reação adversa, está ignorando todos os outros perigos a que estará exposto se pegar a doença ”, alerta.

