Vagas de mestrado em Letras, Ensino de Ciências e Matemática são ofertadas pelo Governo de RO aos servidores da Seduc

Professores atuantes das escolas públicas estaduais, Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e na sede da da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) podem se inscrever nos cursos de Mestrado em Letras, Ensino de Ciências e Matemática, ofertado pelo Governo de Rondônia, em parceria com uma faculdade particular de Porto Velho (RO).

Ao todo, 90 vagas estão disponíveis, sendo 45 para Letras e 45 destinadas ao Ensino de Ciências e Matemática, totalizando 460 horas, fragmentadas em quatro semestres, correspondente a dois anos de estudo.

O governo do estado explica que “com a adesão ao Programa, será cobrado o pagamento mensal de 10% do valor integral da mensalidade do respectivo curso, por meio de desconto no contracheque do servidor, e o restante será custeado pela Seduc”.

As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 20 de junho, por meio do link: Inscrição do Mestrado. O valor da inscrição é de R$​ 200.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1