Goleiro do Sant German defende dois pênaltis e equipe jiparanaense é campeã rondoniense sub-17

Nos pênaltis, o Sant German faturou o Campeonato Rondoniense Sub-17 em cima do Porto Velho. Dentro de campo, o terror jiparanaense empatou com a locomotiva em 1 a 1 no Biancão. O gol da equipe da casa foi marcado por Elton, enquanto Lucão igualou o marcador para o tricolor da capital. Nas penalidades máximas, o placar ficou em 4 a 3. Com o resultado, o SG representará Rondônia na Copa do Brasil da categoria, em 2022.

O gol do terror foi marcado após cobrança de escanteio. Kauê bateu na área, o goleiro Hendrio cortou de soco para a intermediaria, Elton aproveitou o rebote e bateu rasteiro no canto direito do arqueiro adversário para abrir o placar.

O empate aconteceu na segunda etapa. Na volta do intervalo, aos 42 minutos, Lucão aproveitou bola na área para anotar.

Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Taffarel, do Sant German. Ele defendeu as cobranças de Teo e Lucas Passos. Para o terror, Kauê, Carioca, Marlon e Toró marcaram. No Porto Velho, os gols foram feitos por Pedro Henrique, Ariel e João Pedro.

GE