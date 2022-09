‘Vamos defender a democracia no mundo’, diz a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss

A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, fez um discurso, nesta terça-feira (6), em Downing Street, após assumir o cargo na Escócia. Ela saiu em defesa da democracia e chamou a guerra na Ucrânia de “Conflito de Putin”.

Truss iniciou a fala agradecendo o papel do antecessor, Boris Johnson, no Brexit e durante a pandemia de Covid-19 no país.

Em um discurso direcionado aos britânicos, destacou que irá trabalhar para melhorar a economia e fazer o país superar a crise energética, que sofre reflexos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

A nova primeira-ministra também afirmou que contará com a ajuda dos países aliados para defender a democracia no mundo.

“Junto com nossos aliados, vamos defender a liberdade e a democracia no mundo”, disse Liz Truss em sua fala em Downing Street. Ela afirmou também que não é possível ter segurança interna se não tiver segurança fora do país.

Mais cedo, a rainha Elizabeth 2ª nomeou oficialmente Truss na residência escocesa da Família Real, em Balmoral. O ex-primeiro-ministro Boris Johnson também foi recebido no local, onde apresentou oficialmente sua renúncia. Essa foi a primeira vez que a monarca não realizou o encontrou com a pessoa escolhida pelo Parlamento no Palácio de Buckingham, em Londres.

Liz Truzz, a terceira mulher a comandar o Reino Unido

A então ministra das Relações Exteriores confirmou seu favoritismo ao ganhar a eleição interna do Partido Conservador na última segunda-feira (5). Ela conseguiu 57% dos votos e derrotou o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak.

Truss se tornou a terceira mulher a comandar o governo britânico, após Margaret Thatcher (1979-1990) e Theresa May (2016-2019). Ela representa a ala mais à direita do partido e prometeu reduzir os impostos para estimular uma economia à beira da recessão.

