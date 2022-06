Vazio sanitário da soja começa este mês e é feito por regiões em Rondônia

Este ano o vazio sanitário de soja, período de 90 dias em que o solo deve ficar ‘descansando’, será feito de forma regionalizada em Rondônia. O objetivo é controlar a ferrugem-asiática da planta, chamada de Phakopsora pachyrhizi.

Na primeira região, que compreende os municípios de Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena, o vazio começou na última sexta-feira (10) e vai até 10 de setembro.

Já nos demais municípios do estado o vazio sanitário vai de 15 de junho a 15 de setembro.

De acordo com a Embrapa, o fungo que causa a ferrugem-asiática é o biotrófico. Ele precisa de um hospedeiro vivo para se desenvolver e multiplicar. Ao eliminar as plantas de soja na entressafra, quebra-se o ciclo do fungo, reduzindo assim a quantidade de esporos presentes no ambiente.

O descumprimento do vazio sanitário em Rondônia gera multa e destruição da área plantada.

