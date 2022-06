Veículos que serão leiloados pelo Detran tem visitação aberta em Rondônia

O Departamento de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) divulgou o edital de um leilão de veículos conservados removidos em pátios de 16 localidades do estado. Os lances poderão ser feitos pela internet entre os dias 23 e 24 de junho.

Os interessados deverão se cadastrar no site de leilões do Detran até o dia 23 de junho. Podem participar do pregão pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas.

As visitas aos pátios podem ser feitas até o dia 20 de junho, sempre no período da manhã. Os veículos estão nos pátios das Ciretrans de:

Alvorada do Oeste;

Posto Avançado de São Domingos do Guaporé;

Costa Marques;

Ji‐Paraná;

Mirante da Serra;

Ministro Andreazza;

Nova União;

Ouro Preto do Oeste;

Posto Avançado de Estrela de Rondônia;

Presidente Médici;

São Miguel do Guaporé;

São Francisco do Guaporé;

Seringueiras;

Teixeirópolis;

Urupá e

Vale do Paraíso.

Ao todo, estão disponíveis mais de 300 veículos, com lances iniciais que variam de R$ 700 a R$ 7,5 mil. Confira a lista com todos os veículos no edital do pregão.

