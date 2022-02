Veja 100 cargos que mais criaram e fecharam empregos com carteira assinada em 2021

O Brasil criou 2.730.597 postos com carteira assinada em 2021, segundo dados do Caged divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Levantamento do g1, com base nos dados do Caged, mostra os 100 cargos que mais criaram e mais perderam vagas no ano passado (veja lista completa abaixo).

Faxineiro foi a função que mais criou vagas, enquanto cobrador de transportes coletivos foi o que mais teve postos fechados em 2021.

Entre os cargos que mais fecharam vagas, chama a atenção a quantidade de professores. Já entre os que mais criaram postos, predominam funções ligadas às áreas de comércio, serviços e saúde.

Todos os setores tiveram saldo positivo de vagas, com destaque para serviços e comércio. Veja no gráfico abaixo:

Veja cargos que mais abriram vagas:

Faxineiro: 142.016 Auxiliar de Escritório, em Geral: 131.543 Assistente Administrativo: 130.995 Alimentador de Linha de Produção: 125.157 Vendedor de Comércio Varejista: 122.639 Servente de Obras: 91.554 Atendente de Lojas e Mercados: 79.225 Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais): 56.784 Auxiliar nos Serviços de Alimentação: 54.559 Operador de Caixa: 51.916 Recepcionista, em Geral: 50.847 Repositor de Mercadorias: 44.390 Auxiliar de Logística: 43.893 Técnico de Enfermagem: 39.077 Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo: 37.712 Atendente de Lanchonete: 36.541 Pedreiro: 33.232 Cozinheiro Geral: 32.709 Analista de Desenvolvimento de Sistemas: 32.635 Trabalhador Agropecuário em Geral: 29.530 Almoxarife: 29.075 Ajudante de Motorista: 25.546 Assistente de Vendas: 21.567 Estoquista: 20.436 Analista de Negócios: 19.769 Trabalhador Volante da Agricultura: 19.729 Armazenista: 19.523 Promotor de Vendas: 17.716 Trabalhador da Manutenção de Edificações: 17.499 Atendente de Farmacia – Balconista: 17.095 Embalador, à Mão: 17.019 Garçom: 16.741 Administrador: 16.585 Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas: 16.442 Frentista: 15.718 Enfermeiro: 14.744 Soldador: 14.714 Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral: 14.611 Costureiro na Confecção em Série: 14.330 Recepcionista de Consultório Médico ou Dentário: 13.910 Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares: 12.924 Analista de Pesquisa de Mercado: 12.528 Camareiro de Hotel: 12.153 Auxiliar de Contabilidade: 11.761 Eletricista de Instalações: 11.639 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 11.452 Ajudante de Confecção: 11.221 Programador de Sistemas de Informação: 11.051 Trabalhador Polivalente da Confecção de Calçados: 11.004 Porteiro de Edifícios: 10.879 Trabalhador da Cultura de Cana de Açúcar: 10.669 Motociclista no Transporte de Documentos e Pequenos Volumes: 10.603 Analista de Recursos Humanos: 10.446 Auxiliar de Manutenção Predial: 10.274 Carregador (Armazém): 9.831 Marceneiro: 9.141 Motorista de Furgão ou Veículo Similar: 9.111 Técnico de Apoio ao Usuário de Informática (Helpdesk): 9.101 Agente de Vendas de Serviços: 8.931 Vigia: 8.799 Montador de Estruturas Metálicas: 8.647 Técnico em Segurança no Trabalho: 8.643 Expedidor de Mercadorias: 8.620 Tratorista Agrícola: 8.485 Vigilante: 8.136 Zelador de Edifício: 8.066 Farmacêutico: 8.060 Costureiro, à Máquina na Confecção em Série: 8.018 Escriturário de Banco: 7.704 Analista de Suporte Computacional: 7.671 Pintor de Obras: 7.527 Instrutor de Auto-Escola: 7.197 Secretária Executiva: 7.032 Instalador de Linhas Elétricas de Alta e Baixa – Tensão (Rede Aérea e Subterrânea): 6.958 Açougueiro: 6.947 Cumim: 6.874 Tecnólogo em Logística de Transporte: 6.580 Auxiliar em Saúde Bucal: 6.512 Operador de Máquinas de Beneficiamento de Produtos Agrícolas: 6.107 Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico): 5.874 Trabalhador da Pecuária (Bovinos Corte): 5.811 Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica: 5.796 Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais: 5.647 Técnico de Obras Civis: 5.533 Carregador (Veículos de Transportes Terrestres): 5.495 Analista Financeiro (Instituições Financeiras): 5.448 Serralheiro: 5.278 Trabalhador no Cultivo de Árvores Frutíferas: 5.261 Auxiliar de Pessoal: 5.250 Instalador-Reparador de Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados: 5.219 Porteiro de Locais de Diversão: 5.136 Fisioterapeuta Geral: 5.103 Mestre (Construção Civil): 4.894 Auxiliar de Cartório: 4.879 Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço): 4.712 Cuidador de Idosos: 4.690 Lavador de Veículos: 4.622 Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas: 4.570 Montador de Andaimes (Edificações): 4.540 Vendedor em Comércio Atacadista: 4.513

Cargos que mais fecharam vagas:

Cobrador de Transportes Coletivos (Exceto Trem): -10.809 Motorista de Ônibus Urbano: -6.627 Supervisor Administrativo: -4.758 Cobrador Interno: -3.987 Carteiro: -3.637 Gerente de Loja e Supermercado: -2.406 Professor de Ensino Superior na Área de Didática: -2.074 Professor de Nível Superior do Ensino Fundamental (Primeira a Quarta Série): -1.848 Professor de Ensino Superior na Área de Prática de Ensino: -1.644 Professor da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental (Primeira a Quarta Série):-1.477 Desossador: -1.422 Supervisor de Vendas Comercial: -1.391 Médico Clínico: -1.335 Fiscal de Transportes Coletivos (Exceto Trem): -1.101 Gerente de Restaurante: -1.059 Cabeleireiro: -996 Gerente de Vendas: -983 Monitor de Teleatendimento: -878 Manicure: -865 Professores de Cursos Livres: -853 Supervisor de Caixas e Bilheteiros (Exceto Caixa de Banco): -830 Operador de Máquinas de Fabricação de Doces, Salgados e Massas Alimentícias: -828 Agente Comunitário de Saúde: -814 Montador de Equipamentos Elétricos (Centrais Elétricas): -807 Gerente de Agância: -788 Professor de Administração: -756 Operador de Triagem e Transbordo: -681 Coordenador Pedagógico: -681 Supervisor de Vigilantes: -623 Operador de Exploração de Petróleo: -618 Professor de Disciplinas Pedagógicas no Ensino Médio: -592 Supervisor de Crédito e Cobrança: -543 Agente de Estação (Ferrovia e Metrô): -518 Supervisor de Recepcionistas: -511 Professor de Engenharia: -505 Mestre (Indústria de Automotores e Material de Transportes): -493 Montador de Equipamentos Elétricos (Aparelhos Eletrodomésticos):-492 Supervisor de Carga e Descarga: -485 Gerente de Departamento Pessoal: -466 Supervisor de Cobrança: -460 Professor de Ciências Biológicas do Ensino Superior: -454 Supervisor de Almoxarifado: -442 Chefe de Serviços Bancários: -432 Magarefe: -427 Técnico em Operação de Equipamentos de Produção para Televisão e Produtoras de Vídeo: -403 Supervisor de Tesouraria: -403 Auxiliar de Biblioteca: -397 Embalador, à Máquina: -367 Professor de Língua Inglesa: -354 Moldador de Plástico por Compressão: -348 Operador de Máquina de Fabricação de Cosméticos: -344 Ascensorista: -333 Operador de Utilidade (Produção e Distribuição de Vapor, Gás, Óleo, Combustível, Energia, Oxigênio): -327 Supervisor de Embalagem e Etiquetagem: -302 Impressor de Offset (Plano e Rotativo): -299 Gerente de Operações de Transportes: -298 Professor de Educação Física do Ensino Fundamental: -291 Gerente de Clientes Especiais (Private): -290 Professor de Matemática Aplicada (No Ensino Superior): -269 Chefe de Serviço de Transporte Rodoviário (Passageiros e Cargas): -269 Professor de Direito do Ensino Superior: -266 Forjador Prensista: -263 Técnico em Caldeiraria: -245 Gerente de Bar: -245 Mestre de Produção Química: -244 Médico Pediatra: -241 Ligador de Linhas Telefonicas: -239 Ator: -237 Moldador de Plástico por Injeção: -232 Técnico de Manutenção de Sistemas e Instrumentos: -229 Professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental: -227 Agente de Trânsito: -224 Supervisor de Contas a Pagar: -222 Maquinista de Trem: -222 Professor de Desenho Técnico: -220 Tesoureiro de Banco: -215 Técnico de Contabilidade: -215 Confeccionador de Bolsas, Sacos e Sacolas e Papel, à Máquina: -212 Supervisor de Produção da Indústria Alimentícia: -210 Montador de Equipamentos Eletrônicos (Máquinas Industriais): -209 Professor de Técnicas de Enfermagem: -202 Professor de Antropologia do Ensino Superior: -201 Marcador de Produtos (Siderúrgico e Metalúrgico): -199 Eletroténico na Fabricação, Montagem e Instalação de Máquinas e Equipamentos: -199 Maquinista de Trem Metropolitano: -186 Emendador de Cabos Elétricos e Telefônicos (Aéreos e Subterrâneos): -186 Diretor de Instituição Educacional da Área Privada: -185 Colchoeiro (Confecção de Colchões): -182 Comissário de Trem: -181 Bibliotecário: -177 Encarregado de Manutenção de Instrumentos de Controle, Medição e Similares: -176 Encarregado de Acabamento de Chapas e Metais (Tempera): -174 Professor de Nível Médio no Ensino Fundamental: -172 Gerente de Serviços Culturais: -172 Gerente de Operações de Correios e Telecomunicações: -168 Entrevistador de Pesquisa de Opinião e Mídia: -166 Supervisor de Digitação e Operação: -165 Bilheteiro de Transportes Coletivos: -165 Operador de Preparação de Grãos Vegetais (Óleos e Gorduras): -163 Professor de Língua Estrangeira Moderna no Ensino Médio: -162

