Veja a lista de concursos e oportunidades disponíveis em Rondônia

Rondônia tem um concurso público e um processo seletivo com inscrições abertas. Há cargos de nível médio, técnico e superior em diversas cidades, com salários de mais de R$ 4 mil.

DPE

As inscrições para o concurso público da podem ser feitas até o dia 26 de novembro no site da Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 75 a R$ 95, de acordo com o cargo pretendido.

As provas para cargos de nível superior de analista são para especialidade em: Administração, Assistência social, Contabilidade, Engenharia civil, Jornalismo, Jurídica, Programação, Psicologia e Redes e comunicação de dados.

Os cargos de nível médio são para: Oficial de diligência, Técnico administrativo, Técnico em contabilidade e Técnico em informática.

Vagas: 15

15 Salário máximo: R$ 4.260,66

R$ 4.260,66 Escolaridade: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Edital: clique aqui

Funai

As inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que atuarão em áreas indígenas da Amazônia Legal podem ser feitas até 9 de novembro. Em Rondônia, as vagas são para: Supervisor dos Agentes de Proteção Etnoambiental, Chefe dos Agentes de Proteção Etnoambiental e Agentes de Proteção Etnoambiental.

As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, em três pontos:

Sede da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé – R. Afonso Pena, 4.765 – Alta Floresta do D’Oeste Sede da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-Wau-Wau, localizada no anexo da Coordenação Regional da FUNAI de Ji-Paraná – Av. Maringá, 2.268 – Ji-Paraná Base de Proteção Etnoambiental Bananeiras, localizada no interior da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau;

Vagas: 78

78 Salário máximo: R$ 4.400,00

R$ 4.400,00 Escolaridade: médio e superior

médio e superior Edital: clique aqui

G1