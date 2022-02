Veja a previsão do tempo para o fim de semana em Rondônia

Após dias de tempo nublado e muita chuva, o sol deve aparecer em algumas regiões de Rondônia neste final de semana, segundo previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Mesmo com o aparecimento do sol, o Sipam aponta que ainda há condições de chuvas em todo o estado.

Sábado (26)

O tempo abre um pouco no sábado (26), com a chegada de uma massa de ar seco no estado. Segundo o Sipam, há previsão de céu nublado com sol entre muitas nuvens.

Além disso, também há possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas entre a tarde a noite na capital, na região do Vale do Jamari e no Vale do Guaporé.

As demais regiões do estado devem ter o dia de sol e forte calor, com o tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde.

Domingo (27)

Com o fortalecimento do ar seco no estado, o domingo deve ser de sol forte e calor. A previsão do Sipam aponta dia com o céu parcialmente nublado a nublado em todas as áreas de Rondônia.

No período da tarde, algumas nuvens ficam carregadas e provocam pancadas rápidas e isoladas de chuva com trovoadas em todo o estado.

Máximas e mínimas para o domingo (27)

Cidade Mínima Máxima Ariquemes 22ºC 34ºC Cacoal 22ºC 34ºC Guajará-Mirim 22ºC 33ºC Ji-Paraná 22ºC 35ºC Porto Velho 23ºC 34ºC Vilhena 21ºC 31ºC

Fonte: Sipam

G1