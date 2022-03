Veja a primeira imagem espetacular fotografada pelo telescópio espacial James Webb

O telescópio espacial James Webb completou mais uma etapa de seu processo e enviou a primeira imagem focada, após seus espelhos se alinharem quase totalmente. A foto acima é da estrela 2MASS J17554042+6551277, considerada comum por astrônomos, mas ótima para fotos de teste, como esta feita pelo dispositivo.

A foto nítida marca o início dos trabalhos de fotografia do poderoso telescópio de R$ 50 bilhões (US$ 10 bilhões) e, segundo a Nasa, é um indicativo de que ele atenderá às altas expectativas depositadas nele.

O espelho principal do telescópio na verdade é formado por 18 segmentos, que devem ser alinhados corretamente para funcionar em conjunto e captar imagens de locais distantes do Universo. Foi o que acabou de acontecer, embora alguns pequenos ajustes previstos ainda precisem ser feitos.

Uma selfie da estrutura do espelho principal do James Webb

DIVULGAÇÃO/NASA

Em janeiro, o trabalho de desdobrar esses “pedaços” para todos atuarem como um único espelho foi concluído. No mês seguinte, a Nasa mapeou o funcionamento de cada um deles, para fazê-los funcionar em conjunto, o que nos leva para a etapa atual: essa bela foto tirada, que é o motivo do telescópio chamar tanta atenção.

“Até agora, estamos descobrindo que o desempenho é tão bom quanto ou melhor do que nossas projeções mais otimistas”, disse Lee Feinberg, gerente de elementos ópticos do telescópio, durante uma coletiva de imprensa na terça-feira (15).

O processo seguinte envolve alinhar com precisão atômica a câmera infravermelha e dois outros dispositivos de calibração, para fazer o telescópio realmente captar imagens como se espera. Segundo a Nasa, o processo deve estar completo até o início de maio, e será seguido da preparação dos diversos instrumentos científicos.

As primeiras imagens de altíssima resolução e com dados científicos são aguardadas para o fim do ano.

Para se ter uma ideia da evolução óptica do James Webb, é possível ver a imagem abaixo — a primeira feita por ele, em fevereiro, apenas para confirmar que as câmeras estavam operacionais.

A primeira foto não foi das mais impressionantes

DIVULGAÇÃO/NASA

Os técnicos da Nasa ressaltam que, até agora, não tiveram problemas técnicos com o telescópio.

Desafio científico

O Webb, telescópio espacial mais potente já construído e sucessor do Hubble, decolou da Guiana Francesa, em um foguete Ariane 5, em 25 de dezembro e se dirige ao seu ponto orbital, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.

Sua tecnologia infravermelha lhe permite ver as primeiras estrelas e galáxias que se formaram há 13,5 bilhões de anos, fornecendo aos astrônomos uma nova perspectiva da primeira época do Universo.

A missão do telescópio inclui estudar planetas distantes para determinar sua origem, evolução e habitabilidade.

R7