Veja as oportunidades de emprego e educação com inscrições abertas em Rondônia

Pelo menos um concurso público, dois processos seletivos e dezenas de vagas de cursos estão abertos em Rondônia. Dentre as oportunidades de emprego, há salários que ultrapassam os R$ 5 mil.

Defensoria Pública do Estado

As inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) começaram na quarta-feira (13) e vão até o dia 26 de novembro. Ao todo, 15 vagas estão disponíveis para contratação imediata e os salários chegam a R$ 4,2 mil mais benefícios.

+ Confira o edital do concurso público da DPE-RO

A banca organizadora do certame é a Cebraspe e a inscrição pode ser realizada no site da instituição. A taxa varia de R$ 75 a R$ 95, de acordo com o cargo pretendido. As vagas são para seis regiões da DPE, que incluem 23 municípios.

Instituto Federal de Rondônia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, abriu processo seletivo para contratação por tempo determinado de professor substituto na área de informática.

+ Confira o edital do processo seletivo do Ifro

As inscrições serão realizadas de forma presencial no Campus Ariquemes e a remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílios.

Instituto Federal de Rondônia

O IFRO Campus Porto Velho Zona Norte realiza seleção da equipe multidisciplinar para atuar no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Instituições Públicas e demais cursos da educação a distância (EaD). O período para inscrições vai até 17 de outubro.

+ Confira o edital da seleção do Ifro

As bolsa são de R$ 13,75 hora, em carga horária máxima semanal de 20 horas. As inscrições são gratuitas, por meio de envio dos documentos em formato PDF para o e-mail: selecaoposgip.pvhzonanorte@ifro.edu.br.

Vagas de educação

Vagas de educação — Foto: Divulgação FALS

Senai-RO

As inscrições para cursos gratuitos no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia (Senai-RO) estão abertas até o dia 29 de novembro. Mais de 2,2 mil vagas são destinadas para educação profissional em cursos de qualificação e técnicos.

+ Confira o edital dos cursos técnicos e veja como se inscrever

+ Confira o edital dos cursos de qualificação e veja como se inscrever

Os cursos são realizados na forma presencial e EaD, com duração de seis meses a um ano e meio, distribuídos nas unidades de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Jaru, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena

Universidade Federal de Rondônia – Doutorado

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu processo seletivo para seleção de candidatos ao Programa de Pós-Graduação Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia em Rede (PPG-Bionorte). As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembro e devem ser feitas pela internet.

+ Confira o edital do processo seletivo

Universidade Federal de Rondônia – Mestrado

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) abriu seleção de aluno especial para o Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Mestrado Acadêmico. Ao todo, 22 vagas para o segundo semestre de 2021 são ofertadas.

+ Confira o edital da seleção

As inscrições devem ser realizadas até 17 de outubro por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Podem participar da seleção os candidatos que possuam diploma de graduação de curso superior reconhecido pelo MEC ou documento que comprove a conclusão do curso.

G1