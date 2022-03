Veja como agendar emissão de carteirinha de identificação do autista em Rondônia

O documento que identifica as pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) pode ser solicitado nas sedes do Tudo Aqui espalhadas por Rondônia. Os atendimentos podem ser agendados através do telefone (veja abaixo).

Com a carteirinha em mãos, as pessoas autistas têm direito ao atendimento prioritário em locais e serviços públicos ou privados voltados à saúde, educação ou assistência social, além de outros espaços.

De acordo com a coordenação do Tudo Aqui, o processo consiste em implantar um selo que identifica o TEA nas carteiras de identidades (RG).

Quais documentos necessários?

laudo comprovando o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o nome da pessoa legível e assinado pelo médico,

duas fotos 3×4,

certidão de nascimento ou certidão de casamento,

CPF e

comprovante de residência.

Caso o solicitante tenha menos de 16 anos, os pais ou responsáveis precisam estar presentes portando um RG.

Se a pessoa com TEA seja imigrante, é necessário apresentar:

cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE),

carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou

documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM),

Onde e como agendar?

A emissão da carteirinha pode ser feita nas sedes do Tudo Aqui de Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Porto Velho. Os agendamentos são feitos toda sexta-feira, a partir de 8h, através do número (69) 3212-9040.

O Tudo Aqui funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h.

Em quanto tempo o documento fica pronto?

Após todos os procedimentos, a carteirinha leva de sete a 90 dias para ficar pronta.

Outros formas de emissão

Em Vilhena, Jaru e Cacoal, as carteirinhas de autistas também são emitidas, mas em locais diferentes. Confira:

Vilhena

Local: rua Rio Grande do Norte, bairro Novo tempo

Horário: 7h às 17h

Documentos: Cópia do comprovante de residência, certidão de nascimento, laudo que comprova o TEA, foto 3×4, CPF e RG do responsável.

Cacoal

Local: Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado na avenida Primaveras, bairro Vista Alegre

Horário: 7h30 às 13h30

Documentação: Comprovante de residência, certidão de nascimento, RG, laudo que comprove o TEA, foto 3×4, tipagem sanguínea, CPF e número de telefone.

Jaru

Local: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (Semdes), localizada na avenida Rio Branco, 1444, setor 01

Horário: 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30

Documentação: Requerimento assinado pelo responsável legal, comprovante de residência, laudo com Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), foto 3×4, tipagem sanguínea, RG e CPF.

G1