Veja lista de processos seletivos com inscrições abertas em RO

Diversos processos seletivos estão com inscrições abertas em órgãos estaduais de Rondônia, além de federais e empresas privadas.

Centenas de vagas estão disponíveis para cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que passam dos R$ 32 mil.

As inscrições encerram esta semana. Veja mais sobre as seleções:

Secretária Estadual de Educação de Rondônia

A Secretária Estadual de Educação de Rondônia (Seduc) abriu um processo seletivo para a contratação temporária de nutricionistas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de maio.

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente via internet por meio do portal oficial do governo de Rondônia. A remuneração é de R$ 3,2 mil, mais auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Foi publicado, na terça-feira (21), o edital de abertura do XVII Concurso Público para Provimento do Cargo de Juiz Federal Substituto em Rondônia. O subsídio do cargo no Tribunal Regional Federal da 1ª Região é de R$ 32.004,65.

As inscrições podem ser feitas até 4 de maio de 2023. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.

BB Tecnologia e Serviços

A BB Tecnologia e Serviços, empresa do Banco do Brasil, abriu as inscrições do concurso público com 138 vagas. Há vagas para o Polo de Porto Velho.

Estágio TRT

O Tribunal Regional do Trabalho da 14°Região (TRT-RO/AC), abriu um processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior.

O candidato deve selecionar a localidade que deseja atuar no ato da inscrição, podendo ser no estado de Rondônia ou no Acre.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril. Os interessados podem se inscrever de forma gratuitas, por meio do site da Universidade Patativa do Assaré (UPA).

G1

Related