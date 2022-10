Veja os projetos aprovados na sessão ordinária de terça-feira, 4

A sessão pode ser assistida no canal da Assembleia, no YouTube.

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, em primeira discussão, cinco projetos de lei na sessão ordinária de terça-feira (4). Além disso, os parlamentares aprovaram, em discussão única, projeto de resolução e de decreto legislativo. Confira as proposições aprovadas.

Projeto de Resolução 116/2022, de autoria do deputado Alex Redano (Republicanos) – altera a redação do §3º do artigo 242 do Regimento Interno. Trata sobre adequação do prazo do veto.

Projeto de Decreto Legislativo 904/2022, de autoria do deputado Jesuíno Boabaid (PSD) – susta os efeitos do §1º do art. 5º, do decreto nº 24.652, de 8 de janeiro de 2020, que “dispõe sobre a realização de atualização de dados cadastrais dos servidores civis; emergenciais; comissionados; estagiários; militares ativos; inativos e beneficiários de pensões judiciais não previdenciárias, pertencentes ao quadro da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual, revoga o decreto nº 22.303, de 29 de setembro de 2017”.

Projetos de Lei Ordinária

1679/2022, de autoria do deputado Eyder Brasil (PL) – proíbe a instalação e a adequação de banheiros, vestiários e assemelhados na modalidade unissex, nos espaços públicos, estabelecimento comerciais e demais ambiente de trabalho.

1685/2022, de autoria do deputado Jesuíno Boabaid (PSD) – institui a Lei de Incentivo, Proteção e Respeito aos ciclistas, no âmbito do estado de Rondônia.

1703/2022, de autoria do Poder Executivo – autoriza o Poder a abrir crédito adicional suplementar, por anulação, até o valor de R$ 3.400.000,00, em favor da unidade orçamentária Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL.

1686/2022, de autoria de Jesuíno Boabaid – institui o Dia do Comerciante Amigo da Segurança Pública do Estado de Rondônia.

1672/2022, de autoria do Poder Executivo – autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, por excesso de arrecadação, até o valor de R$ 1.663.221,28, em favor da unidade orçamentária Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia – FUPEN.

As sessões podem ser vistas, na íntegra, no canal da Assembleia, no YouTube. Já as proposições podem ser acessadas por meio do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl).

Fotos: Thyago Lorentz/ALERO

Link da sessão: https://www.youtube.com/watch?v=c5AKs4jgbwQ

Link do Sapl: https://sapl.al.ro.leg.br/