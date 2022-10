Venda de bebidas alcoólicas é proibida em cidades de RO durante o 2º turno das eleições

Algumas cidades de Rondônia proibiram a venda de bebidas alcoólicas no domingo (30) de eleições. A determinação vale para:

Ariquemes

Alto Paraíso

Monte Negro

Rio Crespo

Cacaulândia

Cujubim

Vilhena

De acordo com a prefeitura de Ariquemes (RO), a proibição deverá ser cumprida por estabelecimentos comerciais e clubes sociais desde a 00h de domingo (30) até às 16h do mesmo dia.

Ariquemes tem o terceiro maior eleitorado do estado, com mais de 70 mil eleitores e 292 seções de votação em 29 locais, incluindo a zona rural.

Haverá fiscalização no município e quem for pego comercializando bebida pode ter a suspensão do alvará de funcionamento.

Porto Velho

Ao g1, a prefeitura da capital informou que “até o momento, não há proibição de vendas de bebidas alcóolicas”.

