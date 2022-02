Vereadores de Alta Floresta visitam Escola do Legislativo

A escola dos deputados mantém cursos permanentes de capacitação dos servidores públicos

O 1º secretário da Câmara Municipal de Alta Floresta do Oeste, Jacy Oliveira eleito pelo DEM e o colega de parlamento mirim, Willian Oliveira (MDB) estiveram na manhã de hoje (18) na sede da Escola do Legislativo (EL), em Porto Velho. No encontro com o diretor-geral, Fábio Ribeiro a possibilidade de parceria para a aplicação dos cursos oferecidos pela EL na capacitação dos servidores.

A escola da Assembleia Legislativa (Ale) trabalha na capacitação dos servidores públicos da Casa de Leis, mas também abre inscrições para os demais setores públicos federal, estadual ou municipal. “Devido a pandemia a escola está com as atividades presenciais paralisadas, mas trabalhando internamente para o retorno das aulas, inclusive formatando parcerias com as câmaras de vereadores visando a capacitação permanente do servidor”, diz Fábio Ribeiro.

A partir de março, caso a luta contra a pandemia continue avançando a meta é retomar os diversos cursos na sede da escola na capital, nas câmaras municipais e prefeituras do interior dentre outros órgãos públicos.

Os participantes dos cursos da EL recebem certificados de conclusão, e, além de os servidores da ALE-RO e demais órgãos públicos (federal, estadual e municipal), as vagas excedentes são oferecidas à comunidade. Segundo Fábio Ribeiro“, é uma maneira de contribuir na capacitação da população, atendendo orientação do nosso presidente, deputado Alex Redano (PRB)”.

Texto e foto: Assessoria