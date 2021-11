Vereadores de Rio Crespo participam de curso na Escola do Legislativo

Disciplina de cerimonial e comportamento está sendo aplicada na sede da instituição em Porto Velho

Vereadores de Rio Crespo estiveram na sede da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa (ALE) em Porto Velho, para participar do curso de “Cerimonial, Protocolo, Etiqueta e Normas de Comportamento”. Os vereadores foram recebidos pelo diretor-geral Fábio Ribeiro e tiveram a oportunidade de conhecer as instalações e a dinâmica operacional da escola dos deputados.

A escola do parlamento estadual, presidido pelo deputado Alex Redano (Republicanos) disponibiliza inúmeros cursos visando a capacitação dos servidores da Casa de Leis, mas atende câmaras de vereadores, prefeituras e demais órgãos públicos federal, estadual e municipal. A comunidade também é favorecida com a disponibilidade das vagas remanescentes.

O objetivo dos vereadores é levar para o município os cursos “O Papel do Vereador” e de “Técnicas Legislativas” pelo sistema EAD (ensino à distância), via internet. Os cursos, além de capacitar os servidores da câmara municipal aprimora os conhecimentos dos vereadores na elaboração de leis, projetos, indicações.

O diretor da escola Fábio Ribeiro, disse que estão sendo formalizados Termos de Adesões, como o já firmado com Rio Crespo, e com as demais câmaras de vereadores, para que as disciplinas sejam disponibilizadas via EAD. Os cursos são gratuitos, com entrega de certificados de conclusão e, no ato da inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g ao Banco de Leite da escola. Todo o leite arrecadado é distribuído a entidades assistenciais do Estado inscritas na escola e que atendam crianças acima de um ano e a idosos.

As parcerias com os órgãos públicos também são extensivas à comunidade, segundo Fábio Ribeiro, e só são possíveis “graças ao apoio do presidente da ALE, deputado Alex Redano, dos integrantes da Mesa Diretora e dos demais parlamentares, e garantem o aprimoramento do serviço público no Estado, além de atender parte significativa da população”.

Estão participando do curso na Escola do Legislativo os vereadores Elisama Barros de Souza (MDB), Giltamar Pereira (PRB), Hiago Gavioli (MDB), José Carlos (PP), Odair (Mano) Rodrigues (PSD) e Rose Miranda Muchinski (PSD).

Texto e foto: Assessoria de Imprensa da Escola do Legislativo – ALE/RO