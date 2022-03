Vídeo de corpos de ucranianos se mexendo em sacos é falso e foi gravado na Áustria?

Circula no WhatsApp o link de um vídeo no qual um um repórter aparece na frente de corpos dispostos em sacos pretos. No letreiro da filmagem consta, em inglês, a informação de que o Ministério da Saúde da Ucrânia, em guerra com a Rússia desde o dia 24 de fevereiro, teria contabilizado 57 mortos e 169 feridos no país.

O áudio dessa gravação, também em inglês, é do jornalista narrando o número de óbitos e descrevendo os locais já invadidos pelas forças armadas russas. Em um determinado momento, um desses “cadávares” se mexe atrás do repórter e tenta levantar. A cena vem sendo compartilhada como uma prova de que o governo ucraniano estaria forjando o número de mortos. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação​:

“Ukrainian Health Ministry : 57 dead, 169 hurt across Ukraine as Russia launches attack” (“Ministério da Saúde da Ucrânia: 57 mortos e 169 feridos na Ucrânia”)



Título de vídeo do YouTube que está sendo compartilhado no WhatsApp

FALSO

O vídeo analisado pela Lupa é falso. A gravação foi manipulada digitalmente para incluir o áudio e o letreiro de uma reportagem real sobre a guerra na Ucrânia em um vídeo gravado na Áustria no começo do mês passado. A filmagem foi originalmente feita em Viena, capital austríaca, em 4 de fevereiro deste ano — 20 dias antes do início do conflito. Na ocasião, um repórter do canal OE24, emissora vinculada ao jornal Österreich, mostrou uma performance contra as políticas climáticas do país europeu.

Uma busca reversa das imagens indica que essa reportagem falava sobre uma manifestação organizada pelo Fridays for Future de Viena, grupo que integra um movimento internacional de estudantes que se mobilizam às sextas-feiras para exigir de lideranças mundiais ações acerca das mudanças climáticas. A encenação de corpos em sacos pretos, mostrada no vídeo, fez parte de uma performance chamada “die-in”, uma forma de protesto na qual os participantes fingem estar mortos.

Já o áudio e o letreiro são de uma reportagem veiculada no canal norte-americano NBC em 24 de fevereiro, dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. É possível notar que o letreiro do começo da reportagem é o mesmo que foi falsamente incluído na versão editada que agora circula pelas redes, “UKRANIAN HEALTH MINISTRY: 57 DEAD 169 HURT ACROSS UKRAINE AS RUSSIA LAUNCHES ATTACK”.

Além disso, o áudio que aparece na versão manipulada é do repórter Cal Perry, que começa a narrar os acontecimentos do dia 24 de fevereiro a partir de 25 segundos. Essa parte da fala dele é a mesma que foi incluída na versão manipulada da filmagem da Áustria.

Na última segunda-feira (7), a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um comunicado no qual informou que, desde o início do conflito armado entre os dois países, foram registradas 406 mortes de civis e 801 feridos

Vídeo reaproveitado

Em 10 de fevereiro, a Lupa desmentiu uma peça de desinformação que tirava de contexto o mesmo vídeo sobre o protesto na Áustria. Postagens falsamente afirmavam que a cena era um “teatro” e “terrorismo midiático” acerca do número de mortos em razão da Covid-19 na Alemanha — o que não é verdade.

