Vilhena será a 3ª cidade de RO a ter unidade do Hospital de Amor

x

O munício de Vilhena (RO), no Cone Sul do estado, será o terceiro do estado a receber uma unidade de extensão do Hospital de Amor, conhecido nacionalmente pelo atendimento médico hospitalar para pacientes com câncer.

A unidade do hospital em Vilhena vai funcionar no prédio que antes funcionava o Centro de Regulação. O local já está passando por reformas e conta conta com uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões.

O prédio do Hospital de Amor será administrado pela Fundação Pio XII e contará com centro para exames de identificação e prevenção do câncer.

Com isso, os pacientes de Vilhena vão poder realizar exames de identificação e prevenção da doença sem precisar se deslocar à capital Porto Velho, por exemplo.

Além dos exames de prevenção ao câncer, a unidade vilhenense vai realizar biópsias, papanicolau, mamografia e exames de prevenção do câncer de pele e outros.

Hospital de Amor em Rondônia

A primeira extensão do Hospital de Amor no estado foi feita em Porto Velho e atende cerca de 2 mil pessoas por dia.

A segunda foi montada em Ji-Paraná, com mais de 200 atendimentos diários. Com isso, Vilhena será a terceira cidade do estado a ter uma unidade de extensão.

De acordo com a prefeitura de Vilhena, a reforma do prédio que vai se tornar o Hospital de Amor deve durar 60 dias.

G1