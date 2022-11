VIOLÊNCIA DESCONTROLADA – Outro corpo é encontrado ‘crivado’ de bala, em Ji-Paraná

A insegurança está novamente tomando conta no município de Ji-Paraná, a aproximadamente 330 KM da Capital rondoniense e, em menos de 06 horas, a PM registra mais um homicídio na cidade.

Desta vez, o crime aconteceu no bairro São Francisco, no 2º Distrito de Ji-Paraná e, de acordo com testemunhas, aconteceu durante o início da madrugada de sábado, dia 19, quando populares ouviram vários tiros.

Logo ao amanhecer, um morador saiu de sua casa para ir ao banheiro e se deparou com o corpo de Alan da Silva Caetano, de 30 anos, caído em seu quintal. Imediatamente, ele acionou a PM e o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Técnica também compareceu no local e constatou diversas perfurações pelo corpo da vítima. A Polícia também informou que a vítima possuía diversas passagens pela justiça, entre elas, Roubo.

