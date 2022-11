VIOLÊNCIA SEM FIM – “Mudinha” é morta a tiros em Ji-Paraná

O crime aconteceu por volta das 23h30, desta sexta-feira, dia 18, na Rua Belo Horizonte, no bairro Primavera, 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a PM, populares encontraram o corpo da vítima, identificada como Dinailda Ferrim Farage, mais conhecida pela alcunha de “Mudinha”, caído no meio da rua.

A PM foi acionada e constatou o óbito. A Polícia Técnica também compareceu no local e encontrou duas perfurações nas costas da vítima.

