Visitações em pátios de veículos são abertas pelo Detran; leilão online acontece esse mês em RO

Um leilão eletrônico de veículos será realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), nos dias 23 e 24 de fevereiro. Os interessados podem visitar presencialmente os pátios de veículos entre os dias 8 e 22 de fevereiro.

A visitação dos lotes deve respeitar as medidas sanitárias contra a Covid-19, como uso de máscaras. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas. É necessário também efetivar o cadastro no site de leilões (clique aqui para se cadastrar).

O leilão online deve começar às 07h30 do dia 23 de fevereiro e terminar às 13h30 do dia 24. O arrematante tem que realizar o pagamento no prazo de 24h após o término da sessão pública de oferta de lances.

Segundo o Detran, serão leiloados veículos removidos nos pátios das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Alvorada D’Oeste, Castanheiras, Costa Marques, Ji-Paraná, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto D’Oeste, do Posto Avançado de Nova Londrina, do Posto Avançado Rondominas, de Presidente Médici, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Urupá e Vale do Paraíso.

G1