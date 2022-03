Você conhece as Terapias Integrativas e Complementares?

As Terapias alternativas, também nomeadas como Complementares e/ou Integrativas, são denominadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS como Medicina Tradicional e compreendem um grupo de práticas de atenção à saúde não alopáticas e englobam atividades como a acupuntura, naturopatia, fitoterapia, meditação, reiki, terapia floral, entre outras. Estas terapias procuram atender ao indivíduo de forma holística, baseado na confiança e no vínculo terapeuta / usuário.

Na atualidade, está ocorrendo o retorno para a visão milenar e ancestral de cuidar de forma integral o ser humano, percebendo os aspectos emocionais, psicossociais, afetivos e espirituais como fatores que afetam a saúde proporcionando o aparecimento de doenças no corpo físico. Desta forma, os países ocidentais estão “redescobrindo” as terapias alternativas como métodos de auxiliar o indivíduo no seu processo de adoecimento e cura.

A busca pelas práticas terapêuticas não-convencionais (fitoterapia, acupuntura, homeopatia, dentre outras) demonstra a necessidade de reconhecer e refletir a possibilidade do estabelecimento de um diálogo construtivo entre a tradição e a medicina moderna, resultando em melhor qualidade de vida para os pacientes.

A Organização Mundial da Saúde, através do documento “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005”, vem estimulando o uso das Terapias Alternativas / Complementares e o seu uso de forma racional, segura, eficaz e com qualidade. Conforme dados da Organização Mundial de Saúde (2002), as terapias integrativas / complementares estão crescendo muito, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento.

Este crescimento tem gerado questionamentos sobre a eficácia, eficiência, segurança e qualidade destas práticas, oportunizando muitos estudos sobre este tema. O Ministério da Saúde, seguindo a diretriz da Organização Mundial da Saúde, aprovou em maio de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde.

Este crescimento tem gerado questionamentos sobre a eficácia, eficiência, segurança e qualidade destas práticas, oportunizando muitos estudos sobre este tema. O Ministério da Saúde, seguindo a diretriz da Organização Mundial da Saúde, aprovou em maio de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde.

WhatsApp 69 3424-7300



Venho nos fazer uma visita – Clique aqui e use o GPS do seu CELULAR.

Av Maringá 2191 B. Nova Brasília 76908-621 Ji-Paraná, RO

www.abrnoticias.com.br – Jornalista: #ArnaldoBR MTB0171-RO