Você servidor público realmente sabe se tem direito às diferenças de PASEP?

Se você é servidor público aposentado provavelmente deve ter ouvido falar sobre o PASEP.

PASEP significa o programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, ele foi criado em 1970, o seu objetivo se assemelhava ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos trabalhadores privados.

Esse fundo existia plenamente até a Constituição Federal de 1988 quando foi alterado profundamente, pois assim conforme previsto no artigo 289 ele foi transformado a partir de então para o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, porém, as contas abertas para os servidores públicos federais, estaduais e municipais até essa época, 04 de outubro de 1988, foram preservadas com seus respectivos valores, os quais quando o servidor público aposentada pode ir sacar.

Logo, os servidores públicos que entraram antes da Constituição Federal de 1988 é que poderão ter às diferenças que são amplamente divulgadas e que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça para uniformizar em nível nacional a aplicação desse direito.

Foi amplamente divulgado por advogados a existência de um erro nas atualizações monetárias e reajustes dos valores de saque do PASEP, bem como algumas contas com saques indevidos dos servidores, isso provocou uma avalanche de ações no Poder Judiciário em todos os estados.

Até a data de 12 de março de 2021 havia em trâmite no país 35.845 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco) ações sobre o PASEP cobrando as diferenças devidas – informação do Superior Tribunal de Justiça.

E o pior, havia diversos julgamentos conflitantes, alguns Tribunais de Justiça reconheciam o direito outros não, esses fatores acrescidos do volume de ações o Superior Tribunal de Justiça por meio de incidente processual provocado pelo Banco do Brasil suspendeu em âmbito nacional todas as ações que tem como objeto o PASEP.

O STJ irá definir 5 teses sobre o PASEP e que poderá influenciar em você ter ou não direito.

Aqui irei informá-las.

1. O Banco do Brasil é ou não responsável pelos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos juros aplicados aos valores depositados e eventuais saques indevidos?

A questão a ser debatida nesse ponto é, quem irá arcar com um eventual reconhecimento do direito às diferenças. Efetivamente que irá pagar.

O Banco do Brasil era o gestor do fundo PASEP e por isso os valores estavam depositados lá. Ocorre que o banco também participava do conselho de diretor do fundo e que havia participação de outros entes.

A dúvida é, o Banco do Brasil ou União serão responsáveis por eventual concessão desse direito?

Isso é muito importante para o prosseguimento da ação e para saber as expectativas de recebimento caso seja reconhecido o direito.

Se for reconhecido que o Banco do Brasil é parte responsável por eventuais saques ou incorreta aplicação de juros ele terá de arcar com os pagamentos dos retroativos, e isso é bom para você servidor aposentado.

O Banco do Brasil é uma empresa pública, sendo assim, você não receberá por precatório, então, podemos dizer que, receberá mais rápido.

Entretanto, caso o STJ decida que quem arcará com um eventual ônus dessas diferenças seja a União Federal a história muda. A União Federal submete-se ao regime de precatórios, ou seja, demorará para receber eventuais créditos.

Essa questão é de extrema importância para as perspectivas de recebimentos dos créditos.

2. Quando prescreve a reparação dos danos materiais pelos descontos indevidos nas contas e atualização incorreta?

O que acontece nas ações do PASEP é que ao pegar os extratos das respectivas contas alguns servidores perceberam que houve pequenos saques antigamente e por essa razão os valores recebidos quando sacados foi pequeno, muitas vezes irrisório.

A dúvida que surgiu é, quando prescreve o direito de cobrar danos materiais pelos saques indevidos ocorridos, se é da data do saque que ocorreu ou se a prescrição ocorre 5 anos após cada saque.

A data de prescrição afetará drasticamente nos valores que poderão ser reconhecidos judicialmente.

3.Existe relação de consumo entre Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP?

Como informado no tópico anterior alguns servidores perceberam saques indevidos em suas contas antes do saque que ocorre na aposentadoria.

Então como provar que não ocorreram de fato esses saques?

Nesse ponto o STJ irá decidir se é o Banco do Brasil que deverá provar que não foi feito por algum erro sistémico ou outro fator, e se a parte autora do processo, servidor público, é que irá ter que provar isso.

Essa questão também é delicada, como as contas do PASEP são antigas, provar quem realizou os saques é muito difícil pois a única informação que há é nos extratos que houve o saque em determinada data.

Impor esse ônus ao servidor público, parte a meu entender hipossuficiente na produção dessa prova é privar o direito do servidor.

4. Quais os índices aplicáveis na remuneração das contas PASEP?

Nessa questão trata-se da matéria objeto da maioria dos processos.

Alega-se que os índices de remuneração e correção monetária das contas do PASEP não ocorreram da forma devida.

Sendo assim, muitos servidores públicos providenciaram laudos técnicos elaborados por contadores e peritos para provar que não houveram as devidas aplicações dos índices de correção monetárias e de remuneração até saque devido.

Assim, o STJ irá definirá os limites aplicáveis e índices para confirmar se foram ou não corrigidas corretamente as contas com saldo PASEP

5. É legal o pagamento do PASEP por meio de convênio com a folha de pagamento do servidor?

Nessa situação ocorreu que alguns servidores de alguns estados receberiam as correções e reajustes do PASEP em sua folha de pagamento.

Há um questionamento sobre a legalidade desses pagamentos, se for reconhecido que foi legal os servidores que perceberam essas atualizações em suas respectivas folhas de pagamento poderão receber bem menos do que lhe é devido, ou não ter o que receber de correções.

Doutor diante dessas teses e o que eu devo fazer?

Te apresentei as teses que o Superior Tribunal de Justiça irá decidir.

A minha orientação como regra geral é que se você aposentou nos últimos 5 anos e sacou o PASEP busque na sua agência do Banco do Brasil o extrato PASEP, tanto o extrato dos anos 2000 para frente quanto as microfilmagens antes de 2000.

Como ele em mãos procure um advogado para uma consulta para que ele analise seus extratos e veja a possibilidade de estar em algumas dessas teses do STJ.

Importante, não há nenhuma decisão definitiva sobre se é devido ou não essas diferenças, quem decidirá é o STJ, porém, como via preventiva busque saber se está em algumas dessas possibilidades ou não evite prejuízos deixando de receber o que lhe é devido ou ajuizando ação desnecessária.

