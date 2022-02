Volta às aulas em Porto Velho: apenas 10% das crianças se vacinaram contra Covid

As aulas presenciais na rede municipal de Porto Velho retornam na próxima quarta-feira (9) e até essa segunda-feira (7) apenas 10% do público infantil do município recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19, ou seja, cerca de 5,8 mil crianças.

A baixa adesão vacinal é vista com preocupação pelas autoridades sanitárias, pois cresceu o número de internações pediátricas e isso está relacionado à alta transmissibilidade do vírus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Dos 21 leitos clínicos do Hospital Infantil Cosme e Damião, 13 estão ocupados, o que corresponde a 61,9% de taxa de ocupação, conforme relatório da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) atualizado no último domingo (6).

Passaporte da vacina

O passaporte de vacinação não será exigido dos alunos da rede municipal, porém os pais ou responsáveis legais terão que apresentar comprovante de vacinação para ter acesso às unidades de educação, conforme estabelecido por decreto municipal.

“A determinação é válida para servidores, prestadores de serviço, estagiários e visitantes em geral”, informou a prefeitura.

Pontos de vacinação contra Covid

As vacinas estão distribuídos em 12 pontos de imunização espalhados por Porto Velho. Confira programação entre essa segunda-feira (7) e a sexta-feira (11).

Porto Velho Shopping (somente crianças de 7 anos ou mais)

Endereço: avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama

Horário: 14h às 19h

Unidade de Saúde Santo Antônio

Endereço: Estrada de Santo Antônio, Bairro Triângulo

Horário: 8h às 12h

Unidade de Saúde Vila Princesa

Endereço: BR-364, sentido Acre

Horário: 8h às 12h

Unidade de Saúde Pedacinho de Chão

Endereço: avenida Tiradentes, 3420, Bairro Embratel

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Aponiã

Endereço: rua Andréia, 5383, Bairro Aponiã

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde José Adelino

Endereço: rua Orion, 56, Bairro Ulisses Guimarães

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Castanheiras

Endereço: rua Pau Ferro, 878, Bairro Castanheira

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Ernandes Índio

Endereço: avenida Mamoré, Bairro Esperança da Comunidade

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Nova Floresta

Endereço: rua João Paulo I, s/n, Bairro Novo Horizonte

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde São Sebastião

Endereço: rua Castro Alves, 5899, Bairro São Sebastião

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Socialista

Endereço: rua Mané Garrincha, s/n, Bairro Socialista

Horário: 8h às 17h

