Volta às aulas: Porto Velho não vai exigir vacina contra Covid em alunos, mas pais só entram vacinados em escolas

Faltando 13 dias para o retorno das aulas presenciais em Porto Velho, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou nesta quinta-feira (27) que não vai exigir passaporte de vacinação para crianças matriculadas no ano letivo de 2022 na rede municipal.

Além disso, o município manteve a volta das aulas para 9 de fevereiro, uma quarta-feira. A retomada das atividades educacionais será para alunos da educação infantil, do ensino fundamental e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estudam nas escolas da zona urbana e rural.

Ainda segundo a Semed, diferentemente das crianças (que não será exigida vacinação), os pais de estudantes serão obrigados a apresentar passaporte de vacina contra a Covid.

“Para os pais, será exigido por conta do decreto do executivo, que impede o acesso aos departamentos e prédios públicos quem ainda não foi vacinado contra a Covid”, afirma a Semed.

O município diz que as aulas da rede municipal devem acontecer de forma presencial em todas as unidades e apenas alunos com comprovação documental poderão permanecer no ensino remoto.

Vacinação de crianças

A retomada das aulas presenciais vai acontecer num momento em que a vacinação de crianças e adolescentes ainda não avançou no país.

Em Porto Velho, dez dias após início da vacinação contra a Covid, cerca de 3% do público apto recebeu o imunizante.

A prefeitura informou ao g1 que a capital tem, em média, 50 mil crianças de 5 a 11 que podem ser vacinadas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente na faixa etária de 11 anos, são mais de 8 mil crianças.

Entre os dias 17 e 24 de janeiro, 1,4 mil doses da vacina Pfizer pediátrica foram aplicadas em Porto Velho.

Atualmente a vacina está sendo aplicada em crianças a partir de 8 anos. O imunizante está disponível das 8h às 17h em unidades de saúde e no Porto Velho Shopping, das 14h às 19h.

Veja endereços dos postos de vacinação

Programação válida para os dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro

Porto Velho Shopping (somente para crianças de 8 anos ou mais)

Endereço: avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto

Horário: 14h às 19h

Unidade de Saúde Santo Antônio

Endereço: Estrada de Santo Antônio, Bairro Triângulo

Horário: 8h às 12h

Unidade de Saúde Vila Princesa

Endereço: BR-364, sentido Acre

Horário: 8h às 12h

Unidade de Saúde Pedacinho de Chão

Endereço: avenida Tiradentes, 3420 Bairro Embratel

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Aponiã

Endereço: rua Andréia, 5383 Bairro Aponiã

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde José Adelino

Endereço: rua Orion, 56 Bairro Ulisses Guimarães

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Areal da Floresta

Endereço: rua Sepetiba, s/n, Bairro Floresta

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Castanheiras

Endereço: rua Pau Ferro, 878, Bairro Castanheira

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Ernandes Índio

Endereço: avenida Mamoré, Bairro Esperança da Comunidade

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Nova Floresta

Endereço: rua João Paulo I, s/n, Bairro Novo Horizonte

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde São Sebastião

Endereço: rua Castro Alves, 5899, Bairro São Sebastião

Horário: 8h às 17h

Unidade de Saúde Socialista

Endereço: rua Mané Garrincha, s/n, Bairro Socialista

Horário: 8h às 17h

G1