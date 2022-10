Williames Pimentel toma posse como deputado

Parlamentar assume a vaga do ex-deputado Jair Montes após decisão do TSE.



Tomou posse como deputado estadual em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia nesta terça-feira, 18, o advogado, ex-secretário de saúde do Estado Williames Pimentel (MDB), durante o governo Confúcio Moura (MDB). Com 9.886 votos nas eleições de 2018, ele toma posse no legislativo estadual, em observância ao procedimento de retotalização dos votos, decorrente da cassação do diploma do ex-deputado Jair Montes (Avante), realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de Rondônia.

Em seu discurso de posse, o deputado Pimentel agradeceu ao ato republicano e em respeito à Lei, ao presidente da Casa Alex Redano (Republicanos). “O presidente Alex Redano me fez relembrar quando eu era secretário de saúde do Estado, onde tivemos grandes discussões em defesa da saúde da população de Rondônia”, disse.

O parlamentar também falou em manter a promessa, feita em campanha, em trabalhar em prol da população de Rondônia. “Sempre disse que esse mandato não é meu, ele pertence a vocês e eu vou fazer uma política voltada nunca pensando no interesse pessoal, mas no interesse da população. E esse momento é para nos unir em nome do povo. Eu vim para ocupar meu lugar. Vim para somar”, discursou o parlamentar.

Pimentel nasceu em Porto Velho em 1962. Ele é casado, pai de três filhos, servidor público efetivo, graduado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública. Dos 60 anos de idade, 40 foram dedicados ao serviço público, tanto na Prefeitura de Porto Velho quantos nos governos do Estado e Federal.

Assessoria