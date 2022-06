Workshop em RO vai discutir sobre análises para controle de qualidade em laticínios

O município de Ji-Paraná (RO), na região central do estado, vai receber no próximo mês de agosto o 1° workshop de análises para controle de qualidade em laticínios.

Segundo a organização, o evento será voltado para técnicos, gerentes de qualidade, coordenadores de qualidade, analistas de laboratório, agentes de inspeção, pesquisadores e outros profissionais da área de laticínios.

O 1° workshop inicia no dia 23 de agosto e está sendo organizado e executado pela empresa Caseuslac e Carol Castanheira, que é consultora técnica e instrutora de treinamento na área de controle e segurança de alimentos.

Ygor Ravazzi, diretor da Caseuslac, disse ao g1 que o evento deve reunir empresas de laticínios de Rondônia, Acre, Amazonas e Bolívia para um treinamento sobre análises físico químicas e microbiológicas na indústria.

“Esse evento é importante porque as indústrias garantem a segurança dos alimentos que produzem através dos Programas de Autocontrole. Ou seja, a indústria controla seus processos produtivos e os órgãos de inspeção fiscalizam a execução desses controles. As análises de seleção de matéria-prima e produto acabado são parte fundamental do programa de autocontrole. E o objetivo desse evento é trazer o que há de mais novo e eficiente nisso”, explica Ravazzi.

As inscrições para o 1° workshop já estão abertas e podem ser feitas através da internet (acesse aqui para reservar a vaga).

Abaixo, veja a programação completa do do evento:

DIA 23/08

Importância do Controle de Qualidade e das Análises Laboratoriais de Lácteos

Legislações Vigentes que interferem nas atividades de laboratórios da indústria

Constituintes Físico Químicos do Leite

Parâmetros e Padrões Físico Químicos de lácteos e legislações relacionadas

Boas Práticas em Laboratórios de Análises Físico Químicas – aferição, calibração, manutenção e limpeza de equipamentos; higienização de vidarias

DIA 24/08

Análises Físico Químicas para recebimento de leite

Análises Físico Químicas em derivados lácteos

Definindo um plano de amostragem para as análises físico químicas na indústria de laticínios

Registro e interpretação de resultados de análises físico químicas

Conceitos básicos em Microbiologia

Microrganismos indicadores e Microrganismos Patogênicos

DIA 25/08

Microbiologia de interesse na indústria de lácteos

Meios de cultura – cuidados importantes para a confiabilidade dos resultados de análises

Controles importantes para obtenção de resultados microbiológicos de qualidade

Pesagem e diluição de amostras para análises microbiológicas

Contagem e interpretação de resultados de análises microbiológicas

Métodos de análises microbiológicas mais comuns em laboratórios de indústrias de laticínios

Análises microbiológicas como ferramenta de verificação de condições sanitárias as operações

Outros controles laboratoriais importantes para a qualidade e segurança dos alimento

